طالبان تعلن سيطرتها على ولاية جديدة في شمال أفغانستان

أعلنت حركة طالبان اليوم الأحد عن إحكام سيطرتها على مركز ولاية جديدة في شمال أفغانستان.

ونشر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في “تويتر”، صورة تظهر علم الحركة وهو يرفرف فوق وسط مدينة تالقان، مركز ولاية تخار.

وكتب المتحدث تعليقا على هذه الصورة أن تخار أصبحت فعليا تحت إدارة طالبان.

من جانبها، أفاد حساب تابع لطالبان على “تويتر” أن مسلحي الحركة سيطروا على السجن المركزي في تخار وأطلقوا سراح جميع أسراها المعتقلين هناك.

وفي حال ثبوت صحة هذه الادعاءات ستصبح تخار ثالث ولاية في شمال أفغانستان سقطت بالكامل في قبضة طالبان خلال الأيام الأخيرة بعد ولايتي نيمروز وجوزجان.

المصدر: وكالات