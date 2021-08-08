بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة السيد نصرالله في ذكرى انتصار تموز

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان رد المقاومة يوم الجمعة على غارات الاحتلال هو تثبيت لمعادلات الردع، مشيراً خلال كلمة له في ذكرى انتصار تموز ان المقاومة سترد على اي عدوان جوي على لبنان بالشكل المناسب والمتناسب والخيارات امام المقاومة كثيرة.

وشدد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على أن تداعيات حرب تموز عام ألفين وستة، هي التي وجدت ميزان ردع وضوابط حامية للبنان ورادعة للعدو.

وعلى صعيد ملف التحقيق في قضية إنفجار مرفأ بيروت جدد السيد نصر الله الطلب بالكشف عن التحقيق الفني، معتبرا أن هناك إستنسابية في التعاطي مع الملف، متمنيا على عوائل الشهداء الضغط والتوجه للقاضي للكشف عن التحقيق الفني لمعرفة حقيقة ما حصل.

وأكد السيد نصرالله ان حادثة شويا لم تكن شيئاً عبراً وبسيطاً، مشيراً الى ان من قام باعتراض المقاومين هي مجموعة صغيرة وليس اهل بلدة شويا من يتحمل مسؤولية ما حصل.

ووصف السيد نصرالله ما حصل بخلدة بالكمين الغادر الذي كاد يتسبب بمجزرة لولا اللطلف الالهي، مطالبا من الاجهزة الامنية القاء القبض على المجموعة القاتلة، وانهاء ملف قطع الطريق الساحلي درءا للفتنة. وحصر السيد نصرالله المسألة بالمجموعة التي قامت بالكمين الغادر وطالب الاقتصاص منها، مشيرا الى ان المقاومة تجمعها بالعشائر العربية علاقة طيبة وتضم في صفوفها مجموعة من ابنائها.

المصدر: المنار