بالصور.. النيران الناجمة عن سقوط الصاروخ قرب كريات شمونه لا زالت تجتاح المناطق الحرجية

أفاد مراسل المنار أن النيران الناجمة عن سقوط الصاروخ قرب مستعمرة “كريات شمونه” داخل الأراضي المحتلة لا زالت تجتاح المناطق الحرجية، مشيراً إلى أن آليات الإطفاء تعجز عن إخمادها.

المصدر: موقع المنار