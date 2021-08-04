بالصور.. النيران الناجمة عن سقوط الصاروخ قرب كريات شمونه لا زالت تجتاح المناطق الحرجية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 21:34

بالصور.. النيران الناجمة عن سقوط الصاروخ قرب كريات شمونه لا زالت تجتاح المناطق الحرجية

منذ 53 mins 4 August، 2021
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لبنان
أفاد مراسل المنار أن النيران الناجمة عن سقوط الصاروخ قرب مستعمرة “كريات شمونه” داخل الأراضي المحتلة لا زالت تجتاح المناطق الحرجية، مشيراً إلى أن آليات الإطفاء تعجز عن إخمادها.
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المصدر: موقع المنار

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