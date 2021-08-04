أسير فلسطيني ينتصر على السجان الصهيوني ويعلق إضرابه عن الطعام

حقق الأسير الفلسطيني جيفارا النمورة انتصارا على السجان الإسرائيلي الأربعاء بعد 21 يوما على اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري، حيث رضخ العدو لمطالب الاسير بعرضه على المحكمة.

وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” أن “الاسير جيفارا علق إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون، والذي يتمثل في أن يعرض غدا الخميس على المحكمة، ويتم تثبيت اعتقاله الإداري وإعطائه قرارا جوهريا، بالإضافة الى وعودات بتخفيض مدة اعتقاله الإداري الحالي والذي سيكون الأخير”.

يُشار إلى أن 19 أسيرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون العدو الإسرائيلي ضد الاعتقال الإداري، بينهم الأسير محمد نوارة الذي اضرب عن الطعام منذ 11 يوما احتجاجا على عزله في معتقل بئر السبع ويعيش ظروفا صعبة داخل العزل.

المصدر: فلسطين اليوم