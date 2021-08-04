الصليب الأحمر اللبناني: 6 جرحى تم نقلهم حتى الآن من وسط بيروت و15 مصابا تم اسعافهم في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 18:10

الصليب الأحمر اللبناني: 6 جرحى تم نقلهم حتى الآن من وسط بيروت و15 مصابا تم اسعافهم في المكان

منذ 19 mins 4 August، 2021
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