سقوط صواريخ في كريات شمونة.. ومدفعية العدو تعتدي على مناطق حدودية

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان أحدها سقط داخل الحدود اللبنانية واثنانِ سقطا في مستوطنةِ كريات شمونة. وأشار جيشُ الاحتلال إلى أنَ طواقمَ الإسعافِ تعاملت مع أربعِ إصاباتٍ بالهلعِ في صفوفِ المستوطنين الصهاينة.

بدوره، تحدثَ إعلامُ العدوِ عن فتحِ الملاجئِ في كريات شمونة، فيما دعا رئيسُ بلدية كريات شمونة ورئيسُ المجلسِ المحلي في مستوطنات الجليل الأعلى السكانَ إلى البقاءِ قربَ الأماكنِ المحصنةِ وعدمِ الخروجِ من المنازل.

وقامت مدفعيةُ العدو بالاعتداء على خراجِ عددٍ من القرى، حيث استهدفت مرابض العدو في الجولان المحتل اخراج منطقة الخريبة بين آبل السقي وراشيا الفخار بقذائف المدفعية عيار 155 ملم، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

واستهدفت مدفعية العدو في موقع بركة ريشا الحدودي بقذائف المدفعية الثقيلة محيط “تلة ارمز” إلى الشمال من بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وتوقف القصف المدفعي المعادي على سهل الخيام بعد سقوط 6 قذائف من عيار 155 ملم في منطقة مفتوحة مع تسجيل تحرك دبابتي ميركافا في موقع “المطلة” العسكري.

المصدر: قناة المنار