الصحة اللبنانية: تسجيل 4 وفيات و1532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريها اليومي عن تسجيل 1532 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، اليوم الأربعاء، لفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بـ “​​كوفيد 19​​” في ​لبنان​ ارتفع إلى 565896 إصابة، منهم 558574 إصابة محلية و7322 حالة وافدة، في وقت بلغ مجموع عدد ضحايا الفيروس 7921 أشخاص.

ورصد لبنان مؤخرا وصول المتحور دلتا، وترتفع حصيلة الإصابات اليومية بشكل مستمر، ما ينذر بموجة جديدة للوباء، في ظل استفحال الازمة الاقتصادية التي أنهكت القطاع الصحة مع سائر القطاعات.

المصدر: بريد الموقع