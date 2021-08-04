قتيلان جراء حادث تصادم بين قطارين في بلدة ميلافتشي غرب #تشيكيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 12:28
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قتيلان جراء حادث تصادم بين قطارين في بلدة ميلافتشي غرب #تشيكيا
منذ 37 mins
4 August، 2021
تشيكيا
حادث قطار في تشيكيا
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