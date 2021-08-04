خطيب زاده: الاخبار المبثوثة عن احداث امنية في مياه الخليج كاذبة لاغراض سياسية خاصة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الاخبار المبثوثة حول وقوع أحداث أمنية متتالية للسفن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بأنها مشبوهة تماما، محذرا من افتعال اي اجواء كاذبة لأغراض سياسية خاصة.

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية في وزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة وصف في تصريحه مساء الثلاثاء، الأخبار المبثوثة عن وقوع حوادث أمنية متتالية للسفن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بانها مشبوهة تماما، وحذر من اثارة اجواء كاذبة لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التاكيد على سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إرساء وحفظ الاستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان، وقال: ان القوة البحرية الايرانية تعلن استعدادها لمساعدة واغاثة السفن التي تتردد في المنطقة وتقديم الدعم وخدمات الاسناد البحري لها عند الحاجة.

وأضاف خطيب زادة: في حالة وجود اي مشكلة في أنظمة الملاحة، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتقديم المساعدة والتحقيق في الأمر عن كثب.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.

المصدر: وكالة ارنا