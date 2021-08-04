زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان ولا أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 08:02

زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان ولا أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

منذ 29 mins 4 August، 2021
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