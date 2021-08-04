زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان ولا أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 08:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
حزب الله بذكرى 4 آب: للوصول للحقيقة الكاملة بعيدا عن الاستغلال السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة
حزب الله: نطالب الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما تستحق من العناية والجدية والمسؤولية
حزب الله: لكشف الحقائق أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم ووضع حد نهائي أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي
رئيس الجمهورية ميشال عون عشية ذكرى 4 آب: نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولاً للمحاكمات العادلة وللقضاء القوي
الرئيس عون: علينا ترك التحقيق ليأخذ مجراه والحقيقة قادمة ومعها القصاص العادل لكل مسؤول عن الكارثة
الرئيس عون: أعد ببذل كل جهد مع الرئيس المكلف لتذليل العراقيل أمام تشكيل الحكومة
الرئيس عون: قادرون بتعاوننا وصبرنا ووضع آليات الحل على تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات نيابية
الرئيس نبيه بري بذكرى 4 آب: مراراً وتكراراً وحتى انقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء والقانون والدستور
الرئيس بري: لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين في أي موقع كانوا ولأي جهة انتموا
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بذكرى 4 آب: نرفض أن تتحول هذه القضية الى فرصة للانتقام وفرض وقائع سياسية جديدة
تكتل لبنان القوي: رفع الحصانات فورا للوصول للحقيقة هو المدخل الأساسي للمذنبين بانفجار المرفأ إهمالا أو تغطية أو ارتكابا
تكتل لبنان القوي: لتوقيف قطاع الطرق والمهربين في الوقت نفسه والذين حولوا بعض المناطق جزيرة خارجة عن سلطة القانون
مصادر المنار: أصبح واضحاً أن الاجتماع الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي لا يوحي بالخير
مصادر المنار: الخميس هو يوم فاصل ستتضح فيه الأمور فإما الذهاب الى حكومة او تفريق بإحسان
مصادر المنار: مخابرات الجيش توقف المدعو س. ن. المتورط مع مجموعته بقتل الشهيد علي حوري وإصابة آخرين في أحداث خلدة
مراسل المنار: جيش العدو يلقي 12 قنبلة مضيئة في أجواء الحدود مقابل بلدة مروحين وسقطت 5 منها في الجانب اللبنانية
الإمام الخامنئي في مراسم تنصيب السيد رئيسي رئيساً لإيران: مشاركة الشعب أفشلت مؤامرة مقاطعة الانتخابات التي حاكها الأعداء
الإمام الخامنئي: يجب إقامة حوار صادق مع الشعب الإيراني والعمل لتقديم الحلول والبرامج له ومكافحة الفساد بشكل قاطع
الإمام الخامنئي: كل خطوة اقتصادية تقوم بها الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستندة إلى خطة وبرنامج عام معد مسبقاً
وسائل إعلام فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
العميد يحيى سريع خلال جولة في الجبهات المحررة: عملياتنا مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة
العميد سريع: أمام قواتنا المسلحة خيارات مفتوحة ومفاجآت لن يتوقعها العدو وندعو من تبقى من المغرر بهم للعودة للصف الوطني
الجيش الأفغاني يدعو المدنيين إلى إخلاء مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد تمهيداً لشن هجوم ضد طالبان
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ ف ب: نصف سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة قدرته على الإقراض بـ650 مليار دولار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان ولا أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية
منذ 29 mins
4 August، 2021
اليابان
زلزال
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