البعثة الأممية في ليبيا تعلن فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع قاعدة دستورية للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية للانتخابات، لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.

وقالت البعثة في بيان لها إن “الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021”.

وأضافت أنه “كان قد طرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة”.

وتابعت أن “أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها”.

المصدر: وكالات