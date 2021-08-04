طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلاء المدينة

دعا الجنرال سامي سادات القائد العسكري الأعلى في جنوب أفغانستان يوم الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند إلى إخلائها بشكل عاجل، تمهيدا لتحريرها من طالبان.

وخاطب سادات سكان المدينة في تسجيل صوتي عبر وسائل الإعلام، حيث قال: “نطلب منكم أن تغادروا منازلكم في أسرع وقت.. سنواجه متمردي طالبان ونقاتلهم بقوة”.

وأضاف: “لن نترك أي عنصر من طالبان على قيد الحياة.. يرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من بدء عمليتنا”.

وجاء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا وإصابة 118 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة في لشكركاه التي يقطنها 200 ألف نسمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية