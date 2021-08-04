وكالة الفضاء الأوروبية: حرارة سطح الأرض في تركيا وقبرص تجاوزت 50 درجة مئوية

تجاوزت درجة حرارة سطح الأرض في قبرص وتركيا 50 درجة مئوية للمرة الثانية خلال شهر، حسب وكالة الفضاء الأوروبية.

واجتاحت حرائق الغابات التي اعتبرت الأسوأ منذ عقود مساحات شاسعة من سواحل تركيا على البحر المتوسط وبحر إيجه منذ أسبوع.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية خريطة للمنطقة تشمل قبرص وتظهر مناطق واسعة باللون الأحمر الداكن.

وقالت الوكالة: “من الواضح أن درجات الحرارة السطحية في تركيا وقبرص وصلت إلى أكثر من 50 درجة مئوية مجددا”.

وأضافت: “فيما تستخدم الأرصاد الجوية درجات حرارة الهواء المتوقعة، فإن القمر الاصطناعي يقيس الكمية الحقيقية للطاقة المنبعثة من الأرض ويعطي درجة الحرارة الحقيقية لسطحها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية