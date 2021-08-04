أفغانستان: مقتل أربعين مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 00:36

أفغانستان: مقتل أربعين مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
انفجار افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

قتل 40 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومسلحي حركة طالبان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن “قلقها الشديد” إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة ودعت “لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية”.

وأعربت عن “مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر” بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.

ودعا الجيش الأفغاني الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إلى أخراج مقاتلي طالبان منها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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