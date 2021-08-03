العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية جوا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية جوا في انتهاك فاضح للقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء “بتاريخ 2 / 8 / 2021 الساعة 8.50 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13.20 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام