تدابير سير في بيروت بمناسبة إحياء ذكرى انفجار المرفأ

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني “لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت، يقام يوم غد الأربعاء 4-8-2021، تجمعات ومسيرات تنطلق من مناطق مختلفة في العاصمة بيروت، تخليدا لذكراهم”، وتابعت “ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتبارا من الساعة 14:00 من التاريخ المذكور أعلاه، ولحين الانتهاء، تدابير سير وتحويلات للطرقات”.

وهذه التدابير:

– تحويل السير القادم من سليم سلام باتجاه “جسر الرينغ” ونفق فينيسيا.

– منع المرور في نفق شارع ابن سينا، وتحويل السير عنه باتجاه فينيسيا.

– تحويل السير ابتداء من أمام فندق “مونرو” باتجاه فندق “سان جورج”.

– منع المرور في شارع جورج حداد، المؤدي إلى “بيت الكتائب” – الصيفي.

– إقفال كل المخارج المؤدية إلى المسلك الشرقي لجادة وشارع شارل حلو.

– تحويل السير المتجه نحو تمثال المغترب و”بيت الكتائب” في الصيفي، ابتداء من نقطة الـ”فوروم دي بيروت” في الكرنتينا.

– تحويل السير في “نزلة صهيون” باتجاه برج الغزال، ومن الإسكوا باتجاه “برج المر”.

– إقفال شارع جبيل من تقاطعه مع جادة الرئيس سليمان فرنجية.

– منع المرور في شارع عمر الداعوق من تقاطعه مع جادة الرئيس سليمان فرنجية، بالاتجاهين.

– إقفال “مفرق” مطعم “OSAKA”.

– إقفال شارع الجيش مقابل ديوان المحاسبة.

– منع وقوف السيارات السيارات على طول جادة شارل حلو، اعتبارا من الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء 3-8-2021، وحتى انتهاء الذكرى.

وقال البيان “تم تخصيص مواقف مجمع “فوروم دي بيروت” في الكرنتينا، لركن السيارات”، وتابع “يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام