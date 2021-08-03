حسن وحب الله يواكبان في موسكو التحضير لاتفاقية إنتاج لقاح سبوتنيك في لبنان

إستهل وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن ووزير الصناعة عماد حب الله زيارتهما لموسكو بلقاء عقداه الثلاثاء في صندوق الإستثمار الروسي مع مسؤولي الصندوق، في حضور رئيس مجلس إدارة شركة أروان للصناعات الدوائية – لبنان الدكتور عبد الرزاق يوسف ونائبة الرئيس الدكتورة رويدة دهام وذلك تمهيدا لإبرام اتفاقية في الأيام المقبلة بين الصندوق و”شركة أروان” تنص على إنتاج وجبات تجارية من لقاحي Sputnik V وSputnik Lite بما يؤمن خمسة وعشرين مليون لقاح Sputnik V ابتداء من أيلول المقبل وحتى نهاية العام، ومليون لقاح شهريا من Sputnik Lite في الفترة نفسها، مع حفظ حق لبنان بعشرة في المئة من هذا الإنتاج لصالح السوق المحلي.

وتشكل هذه الخطوة سابقة في الصناعات الدوائية الوطنية وتطورا علميا رائدا في لبنان والمنطقة، علما أن الوزير حسن كان قد منح الشركة في وقت سابق إذنا لاستيراد مواد أولية لإنتاج وجبات تجريبية للقاحين.

وسيتابع حسن وحب الله زيارتهما لموسكو حيث يتضمن البرنامج لقاء غدا مع وزير الصحة الروسي بهدف تفعيل التعاون والإتفاقات الثنائية، إضافة إلى جولات ميدانية على عدد من مصانع الأدوية وورشات عمل أكاديمية في جامعات متخصصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام