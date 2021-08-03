الرئيس بري بذكرى انفجار المرفأ: لا حصانة ولا غطاء إلا للشهداء وللقانون والدستور

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان بذكرى الرابع من آب وذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت “من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والإقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة إنتموا”، وتابع “المدخل الى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت الى عاصمتنا بيروت، والاسباب الكامنة وراء الإنفجار”.

واكد الرئيس بري “مرارا وتكرارا وحتى إنقطاع النفس لا حصانة ولا حماية ولا غطاء الا للشهداء وللقانون والدستور”، وأضاف “لن تطمئن أنفس الشهداء وترجع الى باريها راضية مرضية ولن يلتئم الجرح الوطني الذي أحدثه إنفجار المرفأ الا بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة دون زيادة او نقصان”، وتابع “العدالة ليست عريضة او عراضة، العدالة إستحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي إعتبار سياسي او إنتخابي أو طائفي بغيض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام