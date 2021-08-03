محافظ بعلبك دعا البلديات للقيام بخطوات احترازية منعا لاندلاع الحرائق

دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الثلاثاء كافة البلديات واتحادات البلديات، ضمن نطاق المحافظة “لاتخاذ الإجراءات الفورية الآيلة إلى تلافي اندلاع الحرائق ومنع بيع واستعمال الألعاب النارية والمفرقعات”.

وشدد خضر على “ضرورة القيام بصورة فورية بتنظيف وإزالة الأعشاب اليابسة حيث يلزم وتكليف الشرطة البلدية بتسيير الدوريات والمراقبة المستمرة خصوصا في الأماكن الأكثر عرضة لحدوث حرائق فيها وعدم السماح ببيع واستعمال المفرقعات والألعاب النارية في كافة المناسبات، وذلك إعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2021”.

وأكد خضر على “تنظيم محاضر الضبط اللازمة في حق المخالفين مع تحميل البلديات مسؤولية التقاعس في التنفيذ والتطبيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام