درويش ونحاس زارا الراعي بتكليف من ميقاتي وجرى البحث بالملف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 15:02

درويش ونحاس زارا الراعي بتكليف من ميقاتي وجرى البحث بالملف الحكومي

منذ 59 mins 3 August، 2021
الراعي
لبنان

إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان الثلاثاء عضوي “كتلة الوسط المستقل” النائبين نقولا نحاس وعلي درويش، بتكليف من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال نحاس بعد الزيارة “بتكليف من الرئيس ميقاتي قمنا بزيارة البطريرك الراعي واطلعناه على الاجواء السائدة في عملية التأليف الحكومي، واطلعنا على ارائه، وتمنينا ان يستمر التواصل من اجل الوصول الى الغاية التي نريدها جميعا”.

واضاف نحاس “البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من اجل الوطن والناس والبلد وباذن الله فان التواصل سيستمر والامور مرهونة باوقاتها، والمهم”، وتابع “لنتعلم من عبر الماضي ونسعى للبحث في ازالة كل المعوقات، لأن الوصول الى تشكيل حكومة أمر اساسي من اجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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