الخارجية الروسية: نحو ثلثي حركة “طالبان” يميلون لحل سياسي للأزمة الأفغانية

صرّح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية ضمير كابولوف الثلاثاء، أن “ثلث حركة “طالبان” فقط متطرف، بينما ثلثا هذه الحركة ملتزم بحل سياسي للأزمة في البلاد”.

وقال كابولوف، متحدثًا في مائدة مستديرة عبر الإنترنت، تحت عنوان “بعد انسحاب القوات الأميركية – من سيساعد في إقامة دولة قوية؟”، “هناك قوى في صفوف طالبان متشددة ولا ترغب بالسلام . نحن نفهم ذلك جيدا … وفقا لتقديراتنا ، حوالي ثلثي تكوين هذه الحركة، بما في ذلك القيادة العليا، مع ذلك يميلون لحل سياسي بالنسبة للأزمة الأفغانية … بشكل تقريبي، لا توجد إحصاءات دقيقة تماماً، بل تقديرات فقط “.

وأوضح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، أن “هناك أيضاً تفسير لذلك. التفسير الأول هو بشكل أساسي جيل الشباب، كما نسميه،” الجيل الثالث” من مقاتلي طالبان، الذين نشأوا في الغالب في مخيمات اللاجئين أو في أماكن بعيدة نائية وليس لديهم تلك المشاعر اتجاه الوطن، فهم تلقوا أفكار الجهاد العالمي، الذي كان أتباعه وقائده أسامة بن لادن أو تنظيم “داعش” الحالي الإرهابي”.

المصدر: سبوتنيك