رصد نور خلف ثقب أسود لأول مرة

سجل العلماء لأول مرة رصدًا مباشرًا للضوء القادم من خلف ثقب أسود. تم التنبؤ بهذه الظاهرة من خلال نظرية النسبية العامة لأينشتاين، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تأكيد.

قام عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ستانفورد دان ويلكنز بهذا الاكتشاف أثناء مراقبة الأشعة السينية المقذوفة في الكون بواسطة ثقب أسود فائق الكتلة.

لاحظ علماء الفلك توهجات غريبة، والتي تحولت إلى انعكاس تم تلقيه من الجزء الخلفي من الحفرة. نُشرت نتائج البحث في مجلة Nature.

حدثت هذه الظاهرة في ثقب أسود هائل يقع في وسط المجرة وعلى بعد 800 مليون سنة ضوئية من الأرض. سجلت التلسكوبات توهجات الأشعة السينية الساطعة، وبعد ذلك بقليل – “ألوان” إضافية وأقل سطوعًا ومختلفة. وفقًا للعلماء، كانت هذه الانعكاسات عبارة عن أصداء لضوء الأشعة السينية المنعكسة من الجزء الخلفي من الثقب الأسود.

أكد روجر بلاندفورد، المؤلف المشارك في العمل، الأستاذ من كلية ستانفورد للعلوم الإنسانية والطبيعية، أن علماء الفيزياء الفلكية بدأوا في التكهن بالسلوك المحتمل لحقل مغناطيسي بالقرب من ثقب أسود قبل 50 عامًا، والآن تمكنوا من رؤية نظرية أينشتاين العامة النسبية في العمل.

المصدر: سبوتنيك