المكسيك تسجل 6506 إصابات و245 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية امس الاثنين تسجيل 6506 إصابات جديدة بفيروس كورونا و245 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للوزارة ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى مليونين 861498 إصابة، والوفيات إلى 241279 حالة.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن “الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%”.

المصدر: رويترز