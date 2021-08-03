إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي واعتقال أب ونجله خلال اقتحام الاحتلال لبلدة اليامون غربي #جنين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 01:20
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حزب الله يشيّع الشهيد المظلوم علي شبلي في بلدة كونين الجنوبية
حزب الله يشيع الشهيد المظلوم علي حوري في بلدة اللبوة البقاعية
حزب الله يشيّع الشهيد المظلوم محمد أيوب في بلدة بوداي البقاعية
حزب الله يشيع الشهيد المظلوم حسام العالق في منطقة الاوزاعي
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم ملف أحداث خلدة بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات
معلومات المنار: مخابرات الجيش توقف المدعو عمر غصن ونجله غازي في منطقة خلدة
معلومات المنار: الى جانب الانتشار الواسع للجيش تم توقيف المدعو (أ. ش) احد المتورطين بإطلاق النار باتجاه موكب تشييع شبلي
معلومات المنار: توقيف السوري محمد ياسر خليل المتورط الى جانب سوريين آخرين في اطلاق النار على موكب التشييع
معلومات المنار: تجري ملاحقة كافة المتوارين المحددة اسماؤهم وادوارهم بالتفاصيل
مصادر أمنية للمنار: لا هوادة في التعاطي مع العصابات والمخلين بالأمن على طول خط الساحل
آل شبلي: ابننا الشهيد علي ليس قاتلاً وما أشيع على لسان قاتليه وبعض محركيهم لا يمت إلى الحقيقة ولا يستند إلى أي دليل
آل شبلي: لسنا ممن يتغاضون عن سفك دمائهم ونطالب بتوقيف القتلة وإنزال العقوبة العادلة بحقهم تفادياً لتفلت الأمور
المكتب السياسي لحركة أمل حول أحداث خلدة: هذا الإرباك الأمني المشبوه يصب في خدمة مشاريع تستهدف الأمن وتهدد الاستقرار
المكتب السياسي لحركة أمل طلب وضع طريق الجنوب بعهدة الجيش والإسراع في القبض على المرتكبين وإحالتهم الى القضاء
المكتب السياسي لحركة أمل أكد رهان اللبنانيين الصائب على الجيش الدرع الحامي ودعا لعدم تركه يعاني من الأزمات التي يواجهها
النائب قاسم هاشم: ما حصل أمس إنذار لما ينتظرنا إذا استمرت المماطلة ويجب أن يكون دافعا للمعنيين بتأليف الحكومة
النائب قاسم هاشم: إن لم تحرك الدماء التي سقطت شيئا من الحس والضمير الوطني فستفتشون عن الوطن في مزابل التاريخ
العميد مصطفى حمدان تعليقا على أحداث خلدة: انها ليست فتنة إنما استكمال لإنهاء الوطن تكريسا لمنطق التفتيت والتقسيم
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: اتفقت مع الرئيس عون على الاجتماع مجددا يوم الخميس المقبل
الهيئة الصحية الاسلامية تأسف لما صدر من افتراءات واتهامات كاذبة من النائب رلى الطبش على إحدى القنوات اللبنانية
الهيئة الصحية الاسلامية تؤكد ان الاتهام الظالم ضد الفرق الاسعافية هو عدوان عليها ويمثل تهديدا مباشراً للفرق الصحية
الهيئة الصحية الاسلامية: هذا الاتهام الخطير يجب ان يكون محل ادانة من الجميع خصوصاً انه يطال حاملي الرسالة الانسانية
مراسل المنار: مستوطن صهيوني يطلق النار على شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
نادي الأسير الفلسطيني: 17 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
حركة حماس: إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية وصالح العاروري نائبا له
الخارجية الإيرانية: المزاعم بشأن ضلوع إيران في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية استفزازية ولا أساس لها
الخارجية الإيرانية: إيران لن تتردّد في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنيّة وستردّ على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: يجب أن تحقق البلاد التنمية وتصل الى الذروة وتصبح أنموذجا في المنطقة
السلطات الصينية تفرض إغلاقا على ملايين السكان لاحتواء أكبر تفش لكوفيد 19 منذ أشهر وتفرض قيودا على السفر
الرئيس الأفغاني أشرف غني: قرار واشنطن "المفاجئ" سحب قواتها هو الذي تسبب بتدهور الوضع الأمني في البلاد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 36 مسلحا من طالبان في غارة قرب مدينة لشكرغاه جنوبي البلاد
النيجر: مقتل 15 جندياً وفقدان أثر 6 آخرين إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي جنوب غرب البلاد
مسؤولون صينيون: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط البلاد إلى ثلاثمئة وقتيلين
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي واعتقال أب ونجله خلال اقتحام الاحتلال لبلدة اليامون غربي #جنين (قناة الأقصى)
منذ 1 ساعة
3 August، 2021
جنين
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