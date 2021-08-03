إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي واعتقال أب ونجله خلال اقتحام الاحتلال لبلدة اليامون غربي #جنين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 01:20

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي واعتقال أب ونجله خلال اقتحام الاحتلال لبلدة اليامون غربي #جنين (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
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