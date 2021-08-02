الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريها اليومي عن تسجيل 597 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، اليوم الاثنين، لفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين بـ “​​كوفيد 19​​” في ​لبنان​ ارتفع إلى 563124 إصابة، منهم 555934 إصابة محلية و7190 حالة وافدة، في وقت بلغ مجموع عدد ضحايا الفيروس 7912 أشخاص.

ورصد لبنان مؤخرا وصول المتحور دلتا، وترتفع حصيلة الإصابات اليومية بشكل مستمر، ما ينذر بموجة جديدة للوباء، في ظل استفحال الازمة الاقتصادية التي أنهكت القطاع الصحة مع سائر القطاعات.

المصدر: بريد الموقع