الهيئة الصحية الإسلامية: افتراءات واتهامات النائب الطبش تمثل تهديداً مباشراً لكل ‏الفرق الصحية ويعرّضها لخطر الاعتداء ويبيح دمها

أسفت المديرية العامة للدفاع المدني – جمعية الهيئة الصحية الإسلامية – لما صدر ‏من افتراءات واتهامات كاذبة من النائب رولى الطبش على إحدى القنوات ‏التلفزيونية، إذ اتهمت الفرق الإسعافيّة وسيارات الإسعاف التابعة للجمعية بنقل ‏أسلحة حربية خلال تشييع المغدور الشهيد علي شبلي.‏

وأكدت الجمعية على أن هذا الاتهام الظالم هو عدوان عليها، ويمثل تهديداً مباشراً لكل ‏الفرق الصحية الإنسانية ويعرّضها لخطر الاعتداء ويبيح دمها.‏

ورأت أن هذا الاتهام الخطير يجب أن يكون محل إدانة من الجميع خصوصاً انه يطال ‏حاملي الرسالة الإنسانية الذين كانوا سبّاقين في تقديم أرواحهم فداء لأرزاق وأرواح ‏المواطنين كافة. ‏

وأكدت الجمعية حرصها على خدمة جميع المواطنين كما هو عملها دائماً، وهي تلتزم ‏بأعلى المعايير الدولية في عملها الإنساني.‏

المصدر: بريد الموقع