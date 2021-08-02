نائب وزير الخارجية الروسية: الوجود الأميركي المتزايد على مقربة من الحدود الروسية يؤدي إلى زيادة التوترات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 11:56

نائب وزير الخارجية الروسية: الوجود الأميركي المتزايد على مقربة من الحدود الروسية يؤدي إلى زيادة التوترات

منذ 36 mins 2 August، 2021
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