الذهب والدولار بانتظار بيانات هامة لتحديد المصير

انخفض الذهب صباح يوم الاثنين في آسيا، حيث حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهر واحد. كما شغلت صحة سوق العمل الأمريكي أذهان المستثمرين أيضًا بينما هم ينتظرون أحدث تقرير عن الوظائف في البلاد.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.27٪ لتصل إلى 1812.35 دولارًا بحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:31 صباحًا بتوقيت جرينتش)، لتنتقل إلى عقد 21 ديسمبر في 1 أغسطس. من أدنى مستوى في شهر واحد.

انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الاثنين بنسبة 0.8٪ خلال الأسبوع السابق، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

سيصدر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، يوم الجمعة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management : “يخشى السوق من بيانات الوظائف القوية، والتي ستجعل الدولار أقوى ومن المحتمل أن تمنع الأسواق من تحمل الكثير من المخاطر الحساسة لسعر الفائدة”.

وأضاف أن البيانات ستمنح المستثمرين مزيدًا من التبصر في الجدول الزمني لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبدء التناقص التدريجي لشراء الأصول. وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن رفع أسعار الفائدة “بعيدًا جدًا” وأن سوق العمل لا يزال أمامه “بعض الأرضية التي يجب تغطيتها”، حيث أصدر قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الذهب بأكثر من 1٪.

سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك إنجلترا بإصدار قرارات السياسة الخاصة بهما يومي الثلاثاء والخميس.

على الصعيد الفني، قد يعيد الذهب الفوري النظر إلى أدنى مستوى له عند 1789.98 دولارًا للأونصة الذي سجله في 23 يوليو، حيث فشل مرة أخرى في كسر حد المقاومة عند 1832.80 دولارًا، حسبما قال المحلل الفني لرويترز وانج تاو.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت

الفضة عند 25.46 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5٪ وارتفع البلاتين بنسبة 0.9٪.

المصدر: رويترز