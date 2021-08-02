النائب فضل الله: ما حصل في خلدة عدوان كبير له تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله للمنار ان ما حصل في خلدة هو عدوان كبير وله تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات.

وقال: أعزي عوائل هؤلاء الشهداء المظلومين الذين قضوا في هذا الحادث الكبير جدا وفي هذه الجريمة الموصوفة وفي هذا الكمين الذي نصبته عصابات متمردة على الدولة على القانون.

وقال ان ما حدث هو استهداف للاهل والامن والاستقرار من قبل عصابات متفلتة لم تجد من يردعها.

وتوجه فضل الله لجمهور المقاومة بأن حزب الله لن يترك هذه القضية، وهذا العدوان عليكم هو مفصل اساسي لوضع حد لهذه العصابات.

ولفت ان هناك موقفا وطنيا مسؤولا وسلوكا محددا من قبلنا بالقضايا الداخلية لكن على المعنيين تحمل مسؤولياتهم.

وقال ان موقف حزب الله اليوم هو من المواقف الوطنية الكبرى وهو تصرف بأعلى درجات المسؤولية الوطنية هو وجمهور عريض.

واشار ان الكل يعلم أن حزب الله ليس عاجزا عن اجتثاث هذه العصابات المجرمة مذكرا انه عندما استهدفت المناطق اللبنانية بالسيارات المفخخة من قبل داعش وأخوات داعش ذهب حزب الله إلى أعلى الجبال وانهى تلك العصابات.

وشدد النائب فضل الله على ان القوى السياسية الموجودة في المنطقة ومؤسسات الدولة يجب ان تفكك هذه العصابات الموجودة على الطرقات والمطلوب القاء القبض على المجرمين ومنع هذه العصلبات من التواجد على الطرقات.

واشار فضل الله الى ان جمهورنا واغلبية اللبنانيين لم يعودوا يثقون بالتحقيقات الرسمية نتيجة التجارب السابقة.

المصدر: قناة المنار