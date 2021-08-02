النائب فضل الله: لاننا اهل مسؤولية وطنية ذهبنا الى المسار القانوني ولان تقوم مؤسسات الدولة بمسؤولياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 01:52

النائب فضل الله: لاننا اهل مسؤولية وطنية ذهبنا الى المسار القانوني ولان تقوم مؤسسات الدولة بمسؤولياتها

منذ 4 ساعة 1 August، 2021
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