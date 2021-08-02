النائب فضل الله: المطلوب القاء القبض على القتلة والمجرمين وعلى اجهزة الدولة منع هذه العصابات من التواجد على الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2021 - 01:52

النائب فضل الله: المطلوب القاء القبض على القتلة والمجرمين وعلى اجهزة الدولة منع هذه العصابات من التواجد على الطرقات

منذ 4 ساعة 1 August، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة