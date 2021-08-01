النائب طلال ارسلان للمنار: نناشد القوى الامنية والعسكرية التدخل الفوري وقمع كل محاولات المخالفات التي تحصل امام اعين الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2021 - 21:14
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سقوط شهداء وجرحى جراء تعرض موكب تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي لإطلاق نار عند وصوله الى منزل عائلته في خلدة
حزب الله: عند وصول موكب الجنازة لمنزل العائلة في خلدة تعرض المشيعون لكمين مدبر مما أدى الى استشهاد اثنين من المشيعين
حزب الله: نطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة
حزب الله تعليقاً على حادث الشهيد المظلوم علي شبلي: نُؤكد رفضنا المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات
حزب الله: نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم
حزب الله: لملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين
قيادة الجيش: أثناء تشييع المواطن شبلي بخلدة أقدم مسلحون على إطلاق النار ما أدى لاشتباكات وسقوط ضحايا وجرح مواطنين وعسكري
قيادة الجيش تحذر بأنها سوف تعمد الى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في خلدة وكل من يقدم على إطلاق النار
الرئيس عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء الى خلدة وتوقيف مطلقي النار
الرئيس عون: إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الاعتداء هو إجرام موصوف وعمل مشبوه يهدف الى إحداث فتنة ينبغي وأدها واجتثاث عناصرها
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي دعا أبناء خلدة للوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار للفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان: ما يحصل في خلدة فعل مستنكَر ومدان ويَعكس خطورة ما وصلنا إليه
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين الكمين الغادر الذي قامت به مجموعات إرهابية مسلحة في خلدة ويحذر من محاولات الاستغلال
العماد جوزيف عون الى العسكريين لمناسبة الأول من آب: عهدتكم أبطالاً لا تنال من عزيمتكم التحديات ولا من معنوياتكم المحن
العماد جوزيف عون الى العسكريين لمناسبة الأول من آب: أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة وأنتم خلاص هذا الوطن
وفد من تكتل بعلبك الهرمل ضم النائبين حسين الحاج حسن وابراهيم الموسوي جال في جرود الهرمل مطلعاً على ما تسببت به الحرائق
النائب الحاج حسن أكد على إجراء تحقيق فيما حصل وأن تقوم الهيئة العليا للإغاثة بإحصاء الخسائر والتعويض على المتضررين
الرئيس الأسد في كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش: كنتم وستظلون تقدمون المثل الأعلى في البطولة والتضحية والفداء
الرئيس الأسد: يا حماة الأرض والعرض عشر سنوات ونيف وأنتم تسطرون أروع ملاحم البطولة فما لانت عزائمكم بل كنتم الأشد والأصلب
الخارجية الإيرانية: لا أساس للشائعات عن دور إيران في استهداف الناقلة التي يديرها الكيان الإسرائيلي في بحر عمان
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: لم نثق أبداً بالأمريكيين ووثّقت كل انتهاكات واشنطن للاتفاق النووي وسأنشرها قريباً
سكان فارون في ولاية سرپل الأفغانية: هجوم وحشي لميليشيات من "داعش وطالبان" على بلدتنا وقتل 60 مدنياً وخطف فتيات
السلطات المحلية في فارون تتهم حكومة كابول والناتو بأنهم ساهموا في خديعة الأهالي وتركوهم من دون دعم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
القوات المسلحة الإيرانية تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في تركيا
سكان فارون في ولاية سرپل الأفغانية: هجوم وحشي لميليشيات من "داعش وطالبان" على بلدتنا وقتل 60 مدنياً وخطف فتيات
السلطات المحلية في فارون تتهم حكومة كابول والناتو بأنهم ساهموا في خديعة الأهالي وتركوهم من دون دعم
مدن صينية تطلق حملات فحص كوفيد واسعة النطاق تشمل الملايين وتفرض قيوداً جديدة على السفر لاحتواء أكبر تفش لكورونا منذ أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدن صينية تطلق حملات فحص كوفيد واسعة النطاق تشمل الملايين وتفرض قيوداً جديدة على السفر لاحتواء أكبر تفش لكورونا منذ أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب طلال ارسلان للمنار: نناشد القوى الامنية والعسكرية التدخل الفوري وقمع كل محاولات المخالفات التي تحصل امام اعين الناس
منذ 2 ساعة
1 August، 2021
عاجل
اطلاق نار
الشهيد علي شبلي
النائب طلال ارسلان
خلدة
التعليقات
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شهداء وجرحى باطلاق نار على موكب تشييع الشهيد علي شبلي في خلدة
قيادة حزب الله تعلن متابعة موضوع اعتداء خلدة بدقة عالية وتطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم
حزب الله: إن قيادة حزب الله اذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية تطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة
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