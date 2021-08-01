السيد السندي: سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة ولن نحيد عن هذا الطريق

شارك القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني السيد مرتضى السندي في تأبين الشهيدين الملالي والعرب أمس في مركز الإمام الخميني بمدينة قم. وقال في كلمة له: “سنبقى مع السائرين على طريق ذات الشوكة، ولن نحيد عن هذا الطريق ولن نسقط الراية، ولن نسلم للعدو، وسنكون مع الشهداء حتى يلقانا الله مخضبين بدمائنا”.

وفي الحفل التأبيني الذي نظمه تيار الوفاء الإسلامي البحريني تحت عنوان “الشهادة عز أبدي”، أشار السندي إلى أن “الشهداء وصلوا إلى أعلى مراتب الصدق”. وأضاف “نحن اخترنا أن نكون مع الشهداء مع الصادقين مع الشهيد رضا الغسرة مع الشهيد علي العرب مع الشهيد أحمد الملالي مع شهداء المقاومة مع أبطال المقاومة مع رجال الله مع الرموز الصامدين في قعر السجون مع السجناء الأباة الذين يصمدون اليوم ويرفعون صرخاتهم من داخل قعر السجون بهيهات منا الذلة”.

وتحدث السيد السندي في محضر الشهداء عن مفهوم المعيّة، والصدق ومراحله.

المصدر: يونيوز