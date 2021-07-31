الحشد ينفذ عملية نوعية ناجحة في مناطق يستخدمها “داعش” كمضافات بديالى

أعلن قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي في العراق طالب الموسوي، تنفيذ قوات الحشد الشعبي عملية امنية نوعية ناجحة تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول “داعش” الارهابي كمضافات شمال ديالى.

وقال الموسوي إن “قوة من الحشد الشعبي نفذت، عملية خاطفة وسريعة على مقرات في معسكر عائشة الكائن في جبل حمرين اثر معلومات استخبارية دقيقه”، مبينا أنه “تم الوصول الى مناطق يستخدها العدو كمضافات”.

وأضاف، أنه “تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة”، مبينا ان “القطعات نفذت واجبها بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة الجبلية وستبقى قوات الحشد الشعبي تلاحق فلول داعش الارهابي”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي