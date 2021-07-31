عبدالصمد: لتكثيف حملات التوعية على مخاطر الحرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2021 - 15:06

عبدالصمد: لتكثيف حملات التوعية على مخاطر الحرائق

منذ 2 ساعة 31 July، 2021
منال-عبد-الصمد-وزيرة-الاعلام
لبنان

اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في بيان اليوم السبت، أن “كارثة بيئية حقيقية تجتاح لبنان مهددة ثروته الخضراء، بعدما التهمت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات والأحراج في مناطق عدة في عكار، وأدت الى خسائر كبيرة لا تعوض في الأرواح والممتلكات”.

وشددت على أن “لبنان لا يزال في عين عاصفة حرائق مالية واقتصادية متتالية، واليوم حرائق بيئية، علينا الحد من مخاطرها بكل الإمكانات المتاحة، تفاديا لاندلاع حرائق مماثلة”، لافتة إلى أن “انحسارها لا يعني عدم تجددها أو اندلاعها في مناطق أخرى”.

ودعت الى “تضافر الجهود لقياس مخاطر تلك الكارثة البيئية والإنسانية وإدارتها والتي تتجدد سنويا، وإلى تكثيف حملات التوعية وتسليط الضوء على الإرشادات الوقائية للمديرية العامة للدفاع المدني، والتشديد على أهمية التزامها والتحلي بالمسؤولية والمواطنية، لتجنب حرائق أخرى في مناطق أخرى”.

للاطلاع على الإرشادات الوقائية للدفاع المدني حول الحرائق الدخول إلى الرابط التالي:
http://www.ministryinfo.gov.lb/66465

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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