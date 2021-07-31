مصلحة الليطاني تعمم نتائج تحاليل عينات أسماك القرعون

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، نتائج تحاليل عينات الأسماك الحية والنافقة في بحيرة القرعون، والتي أجريت في مختبر “الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية” ANSES، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، لتحديد أسباب كارثة نفوق أطنان من سمك الكارب في بحيرة القرعون خلال شهري نيسان وأيار 2021.

وقالت: “بينت التحاليل إصابة الأسماك النافقة في البحيرة بفيروس الكارب Carp Edema Virus CEV الذي أدى الى نفوقهم بأعداد هائلة، أما مصدر الفيروس فغير معروف ولا يمكن تحديده لغاية تاريخه”.

ولفتت إلى أن “مختبر الوكالة – وحدة علم الفيروسات والمناعة والسموم البيئية – قسم الاسماك في فرنسا، يتابع نتائج الفحوص الكيميائية والميكروبيولوجية لتحديد الأسباب الحاسمة لنفوق الأسماك، ومطابقة تلك التحاليل مع التحاليل التي أجريت محليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام