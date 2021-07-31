إشكال فردي بين أحد أبناء بلدة خربة قنافار وأشخاص من اللاجئين السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2021 - 12:18

إشكال فردي بين أحد أبناء بلدة خربة قنافار وأشخاص من اللاجئين السوريين

منذ 54 mins 31 July، 2021
المنار
المنار
لبنان

وقع إشكال فردي بين أحد أبناء بلدة خربة قنافار وأشخاص من اللاجئين السوريين بعد تدخله بينهم في مشكلة داخلية، ما لبث إلى أن تطور الإشكال إلى التضارب فقام م. ح. من خربة قنافار باستدعاء عدد من أبناء البلدة الذين حضروا ليلاً إلى مخيم النازحين السوريين في البلدة وقاموا بإطلاق النار وترويع قاطنيه، ما أدى إلى جرح سامر حمدو من التابعية السورية وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة(الجرح بسبب التضارب)، وقد فر اللاجئون إلى سهول المنطقة والمبيت خارج المخيم خوفاً من معاودة إطلاق النار عليهم، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني وعملت على فض الخلاف واعتقال المتورطين بإطلاق النار، تجدر الإشارة إلى أن مطلقي النار يتبعون لإحدى الجهات الحزبية في البلدة.

المصدر: موقع المنار

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