وقع إشكال فردي بين أحد أبناء بلدة خربة قنافار وأشخاص من اللاجئين السوريين بعد تدخله بينهم في مشكلة داخلية، ما لبث إلى أن تطور الإشكال إلى التضارب فقام م. ح. من خربة قنافار باستدعاء عدد من أبناء البلدة الذين حضروا ليلاً إلى مخيم النازحين السوريين في البلدة وقاموا بإطلاق النار وترويع قاطنيه، ما أدى إلى جرح سامر حمدو من التابعية السورية وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة(الجرح بسبب التضارب)، وقد فر اللاجئون إلى سهول المنطقة والمبيت خارج المخيم خوفاً من معاودة إطلاق النار عليهم، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني وعملت على فض الخلاف واعتقال المتورطين بإطلاق النار، تجدر الإشارة إلى أن مطلقي النار يتبعون لإحدى الجهات الحزبية في البلدة.

المصدر: موقع المنار