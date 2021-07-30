نتائج فحوص رحلات اضافية وصلت إلى بيروت: 89 حالة إيجابية خلال يومين

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 25 – 26 تموز، وأظهرت النتائج وجود تسع وثمانين (89) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيًا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 25/7/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 303 (كلها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شلاكة MEA رقم 248 (كلها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أنقرة: شركة AJ رقم 7958 (كلها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 756 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (كلها سلبية)

رحلة مسقط: شركة VY رقم 423 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة برلين: شركة EW رقم 8982 (كلها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة AJ رقم 7834 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (كلها سلبية)

رحلة بودروم: شركة AJ رقم 7828 (كلها سلبية)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (كلها سلبية)

رحلة دلمان: شركة AJ رقم 7846 (كلها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (كلها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 157 (كلها سلبية)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (كلها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 1315 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (كلها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (ست حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (كلها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (كلها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 503 (كلها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 303 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 329 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 301 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

رحلة دلمان: شركة PEGASUS رقم 1826 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 26/7/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (كلها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (كلها سلبية)

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (كلها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (كلها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 264 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (كلها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (كلها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (كلها سلبية)

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (كلها سلبية)

رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (كلها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (كلها سلبية)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (كلها سلبية)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 1317 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 139 (كلها سلبية)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (كلها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (كلها سلبية)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (كلها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (كلها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 315 (كلها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)

رحلة أنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (كلها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (كلها سلبية)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (كلها سلبية)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (كلها سلبية)

رحلة نيس: شركة MEA رقم 224 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (كلها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (كلها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (كلها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام