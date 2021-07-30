تقرير مستشفىبيروت الحكومي: الفحوص 676 والمشتبه في إصابتهم 6 ولا وفيات

أفاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 بأن:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 594

AstraZeneca: 239

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 676 فحصا.

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32.

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6.

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2.

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1218 حالة شفاء.

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8.

* حالات وفاة: 0

وختم التقرير بالتذكير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام