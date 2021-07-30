إصابتان بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 17:00

إصابتان بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 30 July، 2021
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