الشيخ ياسين : تشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن هو الخطوة الاولى لوقف هذا الانزلاق نحو الفتنة

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي ان”الحائط المسدود الذي وصلت اليه الازمة بفعل العناد السياسي لبعض الاطراف في لبنان تضعنا أمام نتيجة حتمية وهي انهيار البلد”، مشددا على “ضرورة تحرك المخلصين لوقف هذا المنحدر الخطير لان الوطن هو اغلى من الجميع مع ان البعض يتصرف على قاعدة مصالحه الاهم من اي شيء”.

وخلال تصريح له رأى العلامة ياسين ان”تشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن هو الخطوة الاولى لوقف هذا الانزلاق نحو الفتنة”.

وأضاف ان”حركة بعض السفارات لدى البعض اكثر فعالية من الواجب الوطني الذي يتمثل حاليا بتشكيل حكومة الانقاذ قبل ان يتحول الجميع الى عناصر ادارة الانهيار وليس وقته”.

وختم العلامة ياسين في ذكرى مجزرة قانا الثانية بالتأكيد على ان”الالتفاف والتمسك بالثلاثية الالماسية جيش وشعب ومقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني هو ما يبقي الوطن وسط العواصف التي تحيط به والتي يعيشها والتي هي نتاج للمشروع الصهيوامريكي الذي بدء بمجازر في لبنان ويستمر بحرب وحصار لتجويع الناس التي لن تتخلى عن مقاومتها”.

المصدر: موقع المنار