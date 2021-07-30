طوافتان تابعتان للجيش باشرتا صباحا إهماد الحريق شمالا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 08:32

طوافتان تابعتان للجيش باشرتا صباحا إهماد الحريق شمالا

منذ 34 mins 30 July، 2021
A Lebanese army helicopter drops water on a forest fire in the Qubayyat area of northern Lebanon's remote Akkar region on July 29, 2021. - A Lebanese teenager was killed as he joined volunteers battling devastating forest wildfires in northern Lebanon, where firefighters were struggling to protect homes from the blaze. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
A Lebanese army helicopter drops water on a forest fire in the Qubayyat area of northern Lebanon's remote Akkar region on July 29, 2021. - A Lebanese teenager was killed as he joined volunteers battling devastating forest wildfires in northern Lebanon, where firefighters were struggling to protect homes from the blaze. (Photo by JOSEPH EID / AFP)
لبنان

باشرت طوافتان تابعتان للجيش اللبناني، قرابة الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، طلعاتهما لاهماد النار، بعد أن تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.

وكانت الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها ساكنوها تحوطا وتخوفا من تغيير اتجاه الرياح ليلا واندفاعها باتجاه ممتلكاتهم.

وناشد الاهالي الجهات المعنية العمل على مساعدتهم بسرعة وإيفاد سيارات الاطفاء التي حضر بعضها الى المنطقة التي تشهد حضور عدد كبير من ابناء المنطقة كمتطوعين، للمساهمة في عمليات إهماد النار والحد من تقدمها باتجاه المنازل.

وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على إسعاف احد المتطوعين الذي اصيب بحال اختناق بفعل تنشق الدخان، وتم نقله الى أحد المستشفيات للمعالجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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