اندلاع مواجهات داخل حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 00:42

اندلاع مواجهات داخل حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي (فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 29 July، 2021
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