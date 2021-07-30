اندلاع مواجهات داخل حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 00:42
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الرئيس التونسي قيس سعيد يكلّف رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية
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مواجهات بين الاهالي وقوات الاحتلال بعد اعتدائها على المشاركين في تشييع الطفل الشهيد محمد العلامي في بيت آمر شمال الخليل
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مواجهات بين الاهالي وقوات الاحتلال بعد اعتدائها على المشاركين في تشييع الطفل الشهيد محمد العلامي في بيت آمر شمال الخليل
الجهاد الاسلامي: دم الطفل الشهيد محمد العلامي شاهد جديد على الارهاب الصهيوني بحق الأطفال
حركة حماس: جرائم كيان الاحتلال ضدّ أهلنا في الضفة لن يوقفها إلى تصعيد المقاومة
العراق يسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
الرئيس التونسي يصدر مزيدا من قرارات إعفاء مسؤولين كبار من مهامهم ويدعو إلى صلح جزائي مع الفاسدين وناهبي المال العام
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات النيجيرية تفرج عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزكي الذي اعتقل مع زوجته منذ العام 2015
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اندلاع مواجهات داخل حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي (فلسطين اليوم)
منذ 1 ساعة
29 July، 2021
بلدة سلوان
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