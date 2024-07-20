مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تنصب حاجزاً وتوقف مركبات الأهالي عند باب المغاربة ببلدة سلوان في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 20 2024 - 00:46

مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تنصب حاجزاً وتوقف مركبات الأهالي عند باب المغاربة ببلدة سلوان في القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 19 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعي قناة المنار شاركونا في استبيان حول برامج عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة