القوة الأمنية في مخيم الرشيدية: لن نتهاون مع تجار المخدرات ومروجيها

اعلنت قيادة القوة الأمنية في مخيم الرشيدية في بيان، إنها “لن تتهاون مع تجار المخدرات ومروجيها، وانها ستقوم بالاجراءات التالية:

– كل من يثبت تورطه بإدخال المخدرات وترويجها داخل المخيم سوف يتم اعتقاله من قبل القوة الأمنية الفلسطينية.

– كل من يتم اعتقاله من قبل القوة الأمنية الفلسطينية سيتم تسليمه إلى جهات الاختصاص في الدولة اللبنانية.

– تحذر قيادة القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم الرشيدية إنها لن تقبل إن يعود كل من تم الإفراج عنه وثبت تورطه في تجارة المخدرات، وسيتم ترحيله نهائيا من المخيم تحت طائلة المسؤولية”.

وشددت على انها “سوف تضرب بيد من حديد كل تجار ومروجي السموم والمتورطين معهم، ولن ترحم تجار المخدرات الذين يهدفون لقتل الروح الوطنية والمعنوية لأبنائنا وشبابنا داخل المخيمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام