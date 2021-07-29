وزير الصحة البلغاري: الأخطاء في خطة التطعيم كلفتنا 10 آلاف وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 29 2021 - 08:12

وزير الصحة البلغاري: الأخطاء في خطة التطعيم كلفتنا 10 آلاف وفاة

منذ 60 mins 29 July، 2021
6101e9b84c59b77c0f1e2b8d
أخبار دولية - بلغاريا

صرح القائم بأعمال وزير الصحة البلغاري ستويتشو كاتساروف بأن أخطاء الحكومة السابقة في خطة التطعيم “كلفت” البلاد 10 آلاف حالة وفاة، كان من الممكن تفادي الكثير منها، حسب قوله.

وقال القائم بأعمال الوزير أمام البرلمان، يوم الأربعاء، أن الخطأ الأول من قبل الحكومة السابقة هو إعطاء الأولوية للقاح “أسترازينيكا” وتجاهل اللقاحات الثلاثة الأخرى التي صادقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، مما أسفر عن نقص في عدد الجرعات المتوفرة في بلغاريا في مطلع العام.

والخطأ الثاني، بحسب كاتساروف، هو عدم تطعيم المسنين بالدور الأول، معتبرا أن ذلك كان بمثابة “التضحية بالجيل الأقدم”، حيث كانت 80% من ضحايا فيروس كورونا في بلغاريا من الناس الذي كانت أعمارهم تزيد على 60 سنة.

وأوضح القائم بأعمال الوزير: “كنا نقوم بتطعيم الشباب والأشخاص الناشطين خلال الأشهر الخمسة الأولى، وتركنا الفئات الأكثر عرضة للخطر. وهذا لم يتغير إلا في أواخر مايو”.

وتابع: “وهذا كلف البلاد نحو 10 آلاف وفاة مرتبطة بالموجة التي كانت في مارس وأبريل، ولو أعطينا الأولوية (للمسنين) لكان من الممكن إنقاذ بعضهم، لو تم تطعيمهم”.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلغاريا بلغ أكثر من 424 ألف حالة، وعدد الوفيات أكثر من 18 ألف حالة. وتم إعطاء أكثر من مليوني جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

5f93cd3f4236043c0b64a362

بلغاريا: رئيس الوزراء ومسؤولون في العزل الصحي

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، الليلة الماضية، عن دخول رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، وثلاثة وزراء، العزل الصحي، بعد مخالطة نائب وزير أثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقال بورسيف، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا، بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء، الذي كان قد خالطه ...