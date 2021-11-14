مقتل 3 بحريق في مستشفى لعلاج كورونا ببلغاريا

قالت خدمة الإنقاذ البلغارية إن 3 مرضى لقوا حتفهم في حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الأحد في جناح لعلاج مرضى فيروس كورونا في مستشفى بجنوب شرق بلغاريا.

وقال فلاديمير ديميريف، رئيس خدمة الإنقاذ المحلية، إن المرضى الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 66 و70 و81، كانوا جميعا مصابين بـ Covid-19 وتوفوا في الطابق الرابع من مستشفى في مدينة سليفن.

وتم إجلاء 6 مرضى آخرين في الأجنحة المجاورة.

وقع الحادث في الوقت الذي توجه فيه مواطنو بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، هذا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة هذا العام لانتخابات تشريعية، وسط أشد موجة دموية من Covid-19 حتى الآن في البلاد.

وقالت وزارة الصحة البلغارية في بيان “السبب الأكثر احتمالا للحريق هو إشعال سيجارة لأحد المرضى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية