أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 29-07-2021

البناء

• قالت مصادر أمنيّة عربيّة أفريقيّة إن لدى الرئيس التونسي وثائق زوّدته بها مخابرات دول عربية تكشف تحويلات مالية وصلت لرئيس حركة النهضة من دولة عربية تمّ عبرها تمويل الحملات الانتخابيّة ما سيسمح بمقاضاته وربما سجنه بعد رفع الحصانات.

• قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إن حلاً في التداول يطال عقدة وزارة الداخليّة يقوم على عدم جمعها مع وزارة العدل ومنح حق التسمية للرئيس الذي لا يكون الوزير من طائفته وحق الاعتراض للرئيس الآخر حتى التوصل للتسمية.

اللواء

• تلقى قطب سياسي كبير أكثر من اتصال من جهات نيابية وسياسية، داعمة لخطوته بالمطالبة بتعليق العمل بنظام الحصانات.

• كسب وزير معني الرهان على استحقاق تربوي يوشك على الانتهاء، بانتظار النتائج والتقييم الخارجي للخطوة.

• بلغ جشع مشغلي المولدات الكهربائية حدوداً خيالية، في الأيام القليلة المقبلة، حتى ان اشتراك الـ10 أومبير تجاوز الـ4.000.000 ملايين ليرة في بعض احياء رأس بيروت والحمراء؟!

الجمهورية

• تقول مصادر متقاطعة إن أياً من السياسيين غير متحمس للمشاركة في أي حكومة وحمل كرة النار في هذا الظرف.

• تبلغ مرجع رسمي أن دوريات جهاز له علاقة بما يجري من عمليات تهريب جمدت بسبب فقدان المحروقات.

المصدر: صحف