طوافتان للجيش تمكنتا من ابعاد النيران عن محيط المنازل في غابات المرغان اعالي القبيات

تمكنت طوافتان للجيش من ابعاد النيران عن محيط المنازل في غابات المرغان اعالي بلدة القبيات، بعدما تمددت السنة اللهب بسرعة كبيرة الى وادي عودين في بلدة عندقت وبلدة كفرتون في جبل اكروم، حيث تتكثف الجهود الان في محاولة لمنع توغل النيران اكثر، وسط ظروف صعبة يواجهها المتطوعون من ابناء القبيات والعديد من ابناء القرى والبلدات المجاورة.

وافيد بان الصليب الاحمر قد نقل 17 اصابة الى المستشفيات للمعالجة وتم اسعاف 6 حالات على الارض، وهناك 13 سيارة اسعاف تابعة لمراكز الصليب الاحمر متمركزة في 4 نقاط هي: القطلبة ،المرغان، عودين وكفرتون.

المصدر: الوكالة الوطنية + موقع المنار