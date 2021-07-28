ارقام كورونا ترتفع.. واستخفاف بإجراءات الحماية

بدأَ مؤشر جائحة كورونا في لبنان بالإرتفاع مجدداً في ظلّ مخاوف من انفلات الوضع، وعدم قدرةِ القطاعِ الصحي على تلبيةِ حاجاتِ المرضى..

مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر اشار في حديث للمنار ان ما لاحظناه في الفترة الماضية انتشار للفايروس بين الناس التي تخرج للترفيه وتختلط دون اي التزام باجراءات الوقاية او الكمامات، بالاضافة الى وصول اعداد كبيرة من المغتربين الذين لم تلتزم نسبة منهم بالبقاء في الحجر المطلوب عند الوصول وانتقالهم مباشرة للاختلاط بالاخرين. ولفت ان الفكرة التي توحي ان كورونا لم تعد موجودة هي فكرة خاطئة وخاصة اننا دخلنا في الطفرة الجديدة وانتشارها سريع. واعتبر ان الحل هو في الحد من الانتشار عبر أخذ اللقاح والالتزام باجراءات الحماية والوقاية من كمامة وتباعد وغيرها.

المصدر: المنار